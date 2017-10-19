Территория – 20%, население – 5,5%: сколько занимает частный сектор в Минске

Новости Беларуси. Сколько усадебной застройки в Минске, рассказали в программе «Большой город».
Зоя Забаровская, главный архитектор проектов УП «Минскградо»:
На территории города усадебная застройка занимает около 1 560 гектаров – это 20% всех жилых территорий города – на которых размещается где-то 2 миллиона 400 метров квадратных жилого фонда, усадебного жилого фонда.
И проживает около 108 тысяч человек.
Я хотела заострить внимание, что в процентном соотношении территория усадебной застройки, занимающая 20% – население, проживающее в усадебной застройке, составляет 5,5% от населения города.
Олег Степанюк, СТВ:
То есть, получается, такая диспропорция: громадная территория, на которой проживает очень мало людей.
Зоя Забаровская:
Собственно, поэтому и такое отношение. Всё время оценивается, насколько эффективно могут использоваться усадебные территории.
Где они расположены, очень важно, в структуре города.
Поэтому вот такие оценки всё время делаются и предложения исходят из условий, как бы, градостроительной ценности размещения, использования эффективного этих территорий.