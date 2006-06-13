Территории производственных предприятий в Минске сокращаются

Минский мясокомбинат модернизирован - убойный цех убрали. После переноса за пределы города птицефабрики имени Крупской, на ее территории планируется построить дома для минчан. На месте аэропорта <Минск-1> появится уникальный жилой, деловой и торговый район. С Партизанского проспекта придется переехать зеркальной фабрике. Для этих площадок уже разработаны градостроительные паспорта, и решение об их дальнейшей застройке будет приниматься после проведения инвестиционных конкурсов.

Придется поменять месторасположение и обойной фабрике, которая не вписывается в концепцию развития исторического центра. Также подлежат выносу и другие предприятия.