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Территории производственных предприятий в Минске сокращаются

13 июня 2006 11:33
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Минский мясокомбинат модернизирован - убойный цех убрали. После переноса за пределы города птицефабрики имени Крупской, на ее территории планируется построить дома для минчан. На месте аэропорта <Минск-1> появится уникальный жилой, деловой и торговый район. С Партизанского проспекта придется переехать зеркальной фабрике. Для этих площадок уже разработаны градостроительные паспорта, и решение об их дальнейшей застройке будет приниматься после проведения инвестиционных конкурсов.
Придется поменять месторасположение и обойной фабрике, которая не вписывается в концепцию развития исторического центра. Также подлежат выносу и другие предприятия.
# общество

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