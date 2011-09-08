Территориальный центр соцобслуживания Московского района Минска отметил новоселье

Вместе с новым адресом учреждение приобрело и новые возможности. Трехэтажное здание полностью оборудовано элементами безбарьерной среды и оснащено лифтами.

Кроме того, в центре есть тренажерный, актовый и конференц-залы, будут работать восемь кружков. А в скором времени здесь откроют новое отделение дневного пребывания для пожилых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Блинова, директор территориального центра социального обслуживания населения Московского района:

Центр был востребован всегда. А тому, что теперь будет, где принять людей, мы очень рады. Если раньше у нас было 300 квадратных метров, то теперь появилось своё трёхэтажное здание. Люди могут приходить, общаться, получать какие-то виды помощи.