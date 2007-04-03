Терпению малых рек тоже приходит конец

Проблема промышленного загрязнения малых рек становится всё актуальней. По прогнозам экологов, промедление в решении этого вопроса может привести к экологической катастрофе в республике.

:Ещё несколько лет назад в небольшой речушке Довжица, которая протекает по территории Гродненского района, можно было встретить редкие виды рыб, занесённые в Красную книгу. Сегодня это место покинули даже лягушки. Виной всему, утверждают местные жители, - находящиеся рядом очистные сооружения города Скидель и сельскохозяйственные фермы, расположенные на берегу. Сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира, несанкционированные сбросы отходов выявляются постоянно. Особенно остро проблема загрязнения встаёт в паводковый период.

За аварийный выброс сточных вод в Довжицу, произошедший в конце марта, специалисты Скидельского ЖКХ, которому и принадлежат отстойники, уже привлечены к административной ответственности. Однако гарантировать, что такого больше не повторится, они не берутся. Всё упирается в нехватку финансов, да и некоторые местные предприятия, не заботятся о возможных катастрофических последствиях своей деятельности.

"Существует проблема очистки стоков маслосырзавода, на территории города Скидель. На этом предприятии нет локальных очистных сооружений. И стоки эти не очищаются", - говорит главный инженер РУП "Скидельское ЖКХ" Александр Карпович. Через очистные сооружения стоки пропустить не возможно, потому что гибнет микрофлора, которая участвует в разложении отходов.

Решением скидельской проблемы по очистке сточных вод могли бы стать новые очистные сооружения, строительство которых началось ещё в конце 80-х годов. Однако, из-за отсутствия средств, работы на объекте были приостановлены. И денег на то, чтобы обеспечить целый город нормальными очистными сооружениями, не находится вот уже на протяжении 20 лет. А то, что успели построить, сегодня приходит в запустение. Безвыходность ситуации подталкивает местных коммунальщиков на очередное правонарушение - неочищенными стоками маслосырзавода заполняются полуразрушенные поля фильтрации долгостроя.

Как сообщает Александр Карпович, самопроизвольный сброс отходов производства может произойти в любое время, в результате разрушения ограждающих дамб, которые не проверены и не испытаны. В случае сброса отходов в рядом протекающую реку Довжица это приведёт к экологической катастрофе. А ее масштабы даже представить сложно: ведь небольшая Довжица впадает в реку Котра, котороя, в свою очередь, является притоком Немана.