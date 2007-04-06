Терпение и труд все перетрут

Главный ресурс государства - добросовестный труд. Это отметил Президент Беларуси Александр Лукашенко, вручая государственные награды.

В числе награжденных медалями "За трудовые заслуги" - руководители предприятий, работники промышленности и строительства, транспорта, медицины, образования, деятели культуры и искусства.

Глава государства подчеркнул, что "доброй славой в стране пользуются трудовые коллективы Атланта, Гомельского завода "Электроаппаратура", Витебского и Борисовского мясокомбинатов, Минскводстроя и предприятия "Белгеодезия".

Благодаря значительному бюджету Союзного государства и реализации союзных программ создается огромное количество рабочих мест. Этот факт особо отметил госсекретарь Союзного государства Павел Бородин. Президент Александр Лукашенко вручил ему орден Дружбы народов. Этой награды Павел Бородин удостоен за личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией и укрепление белорусско-российской дружбы.