Теракты в в московском метро и Дагестане связаны друг с другом

И взрывы в московском метро, и нападение в Дагестане совершили бандформирования с Северного Кавказа.

Представители ФСБ России сообщили, что организаторы известны персонально и по делу уже есть задержанные. В частности, московские следователи назвали имя одной из смертниц, виновной в трагедии в московском метро.

Ранее ответственность за взрывы в российской столице взял на себя Доку Умаров. В видеообращении лидер кавказских сепаратистов заявил, что теракты осуществлялись по его личному распоряжению.

Напомним, в понедельник в московском метро погибли 39 человек. Более 70 раненых в больницах.

Двойной теракт в дагестанский Кизляр унес жизни 12 человек. Более 20 ранены. И сегодня взрывное устройство сработало в салоне легкового автомобиля в Хасавюртовском районе. Погибли два человека. Ведется следствие.