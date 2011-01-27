Теракт в Домодедово. В Москве пройдет митинг памяти жертв теракта в аэропорту Домодедово

Здесь же 27 января состоится гражданская панихида.

Акция начнется в половине пятого. Именно в это время 24 января террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.

По последним данным, в списках погибших 35 человек. В больницах остаются свыше сотни пострадавших. Среди них — граждане Таджикистана, Молдовы, Нигерии, Сербии, Германии, Словакии, Словении.

Первые похороны погибших пройдут сегодня в Подмосковье. Завтра — в Москве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Тем временем, расследование теракта продвигается. В розыск объявили боевика, выходца из Ставрополья, одного из бойцов «Ногайского джамаата». По версии следователей, именно он в декабре 2010 года отправил в Москву смертниц, одна из которых совершила самоподрыв за несколько часов до Нового года.