Теплых слов не пожалеет никто: 12 октября в Миноблисполкоме 40 женщин получат орден Матери

В четверг многодетных матерей региона соберут в Миноблисполкоме, чтобы почтить их подвиг. 40 женщин из рук губернатора получат государственную награду – орден Матери. Его вручают тем, кто родил 5 и более детей.

Пройдут в Минской области и локальные акции: конференции, флэш-мобы, утренники и концерты. Все они о маме и для мамы, теплых слов не пожалеет никто.

Олег Семенчук, председатель комитета по труду, занятости и социальной защиты Миноблисполкома:

Во всех регионах области организовываются торжественные мероприятия, встречи, встречи в коллективах, чествование матерей в трудовых коллективах, на дому, в больницах, учреждениях образования. В четверг на уровне области будет организован праздник в честь многодетных матерей, которые награждены орденом Матери. В текущем году указом Президента 40 матерей награждены орденом Матери. Это те матери, которые воспитали 5 или больше детей. Всего в Минской области награждено орденом Матери 1876 матерей. Рождается у нас ежегодно около 16 тысяч детей.