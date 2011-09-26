Теплолюбивых обитателей Минского зоопарка переселяют в зимние жилища

Первыми перебрались луговые собаки и некоторые виды обезьян.

А вот львам, тигрице и медведю о переезде беспокоиться не придется – рядом с уличными вольерами, в которых они содержатся, предусмотрены утепленные помещения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Бодрова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Ночи в Беларуси еще достаточно теплые, поэтому в основном режим обитателей зоопарка не изменился. В дневное время суток они находятся на улице, а ночью их закрывают в помещении. Например, это коснулось самых теплолюбивых обитателей – наших приматов.

Для таких птиц, как колпицы, султанки, черные аисты готовят зимнее помещение.