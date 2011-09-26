Прямой эфир

Теплолюбивых обитателей Минского зоопарка переселяют в зимние жилища

26 сентября 2011 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Первыми перебрались луговые собаки и некоторые виды обезьян.

А вот львам, тигрице и медведю о переезде беспокоиться не придется – рядом с уличными вольерами, в которых они содержатся, предусмотрены утепленные помещения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Бодрова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:
Ночи в Беларуси еще достаточно теплые, поэтому в основном режим обитателей зоопарка не изменился. В дневное время суток они находятся на улице, а ночью их закрывают в помещении. Например, это коснулось самых теплолюбивых обитателей – наших приматов.
Для таких птиц, как колпицы, султанки, черные аисты готовят зимнее помещение.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 сентября 2011 17:46

Новая линия для сортировки твердых коммунальных отходов появилась на минском заводе по переработке мусора

26 сентября 2011 17:43

Места для наружной рекламы на минских билбордах будут продавать через аукционы

Выставка уникального китайского фарфора открылась в Национальном художественном музее Беларуси
26 сентября 2011 17:19

Выставка уникального китайского фарфора открылась в Национальном художественном музее Беларуси