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Теплолюбивую Европу завалило снегом

11 декабря 2008 08:47
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В аэропортах на севере Италии задержаны десятки рейсов. В Милане на дорогах – многокилометровые пробки. Власти призывают граждан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Самые смелые же отправились на работу на велосипедах. Похожая картина и в соседней Испании. Из-за сильных заносов накануне закрыты 16 из сорока горных перевалов. Сегодня снегопад сменился проливным дождем и усилился ветер. Синоптики хорошую погоду в ближайшие дни не обещают. Непогода добралась и до южных штатов США. В Хьюстоне впервые за 55 лет выпал снег. Метеонаблюдения в городе ведут уже более ста лет. Последний раз подобные осадки здесь выпадали 10-го декабря 1944-го.
# общество

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