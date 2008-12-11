Теплолюбивую Европу завалило снегом

В аэропортах на севере Италии задержаны десятки рейсов. В Милане на дорогах – многокилометровые пробки. Власти призывают граждан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Самые смелые же отправились на работу на велосипедах. Похожая картина и в соседней Испании. Из-за сильных заносов накануне закрыты 16 из сорока горных перевалов. Сегодня снегопад сменился проливным дождем и усилился ветер. Синоптики хорошую погоду в ближайшие дни не обещают. Непогода добралась и до южных штатов США. В Хьюстоне впервые за 55 лет выпал снег. Метеонаблюдения в городе ведут уже более ста лет. Последний раз подобные осадки здесь выпадали 10-го декабря 1944-го.