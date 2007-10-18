Тепло приходит в офисы и на предприятия

С 18 октября начнется подключение отопления в административных и производственных зданиях. В детских садах, больницах и других объектах социальной сферы батареи уже теплые. Столичный жилищный фонд также практически полностью подключен к отоплению. В Мингорисполкоме отмечают, что городское хозяйство в целом готово к осенне-зимнему сезону. Паспорта готовности получили все заинтересованные организации. В данный момент основная задача энергетиков - обеспечить равномерное поступление тепла.