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Тепло приходит в офисы и на предприятия

18 октября 2007 13:46
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С 18 октября начнется подключение отопления в административных и производственных зданиях. В детских садах, больницах и других объектах социальной сферы батареи уже теплые. Столичный жилищный фонд также практически полностью подключен к отоплению. В Мингорисполкоме отмечают, что городское хозяйство в целом готово к осенне-зимнему сезону. Паспорта готовности получили все заинтересованные организации. В данный момент основная задача энергетиков - обеспечить равномерное поступление тепла.
# общество

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