Тепло, но не забудьте зонт. Прогноз погоды на выходные в Беларуси

5 сентября ночью будут несущественные осадки в отдельных районах. Утром и днем также пройдут дожди по западу страны, ожидается слабый туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы +7..+13°С, днем +18..+25°С.

Новости Беларуси. На выходных в Беларуси обещают повышенное атмосферное давление. Будет облачно с прояснениями, сообщает Белгидромет.

6 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Утром метеорологи обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, но при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+16°С, днем столбики термометров поднимутся от +16 до +23°С.

7 сентября, в понедельник, прогнозируется облачная с прояснениями погода. Осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы +12..+13°С, днем потеплеет до +19°С.