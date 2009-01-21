Теперь жизнь для многих жителей украинского города Славутич станет проще

Ежедневно местные жители добираются домой и на работу через две границы. Соглашение об упрощенном порядке проезда участка автодороги подписаны вчера в ходе визита Президента Беларуси в Украину.

Славутич – город чернобыльских энергетиков. Он был построен в 87-ом, сразу после катастрофы. Именно отсюда ежедневно на работу до сих пор ездят 3,5 тысячи работников станции. Основным транспортом для них сейчас является пригородный поезд. На машинах ездят единицы, слишком много хлопот при пересечении границы. По автодороге доставляют 90% грузов необходимых для работ на атомной станции.

Протяженность автодороги "Славутич-Чернобыльская АЭС" – 72 километра. 20 из них проходят по территории Республики Беларусь. Вот и получается, что для того чтобы попасть из Украины в Украину государственную границу нужно пересечь дважды. Через Пограничный переход "Комарин" ежедневно проходит свыше 700 человек. Почти все они так или иначе связаны с Чернобыльской АЭС.

Первые белорусско-украинские соглашения по упрощенному пропуску в пункте "Комарин" были достигнуты еще в середине 90-х. Документы же подписанные во время встречи президентов двух стран, еще раз доказывают: Беларусь и Украина – не просто добрые соседи, у наших народов много общего.