«Теперь страшно выкладывать фотографии в соцсети – мою разместили на сайте для взрослых»

Интернет – это не всемирная сеть. Это – всемирный забор, на котором каждый пишет, что хочет. Всегда ли и насколько это безобидно? Разбирались в программе «Добро пожаловаться».

Говорят, что о своём счастье нужно молчать, но возможно ли это в век информационного взрыва?

Более 3,5 миллиардов человек ежедневно делятся личной информацией в социальных сетях.

Как на допросе, они открыто, причём, с иллюстрациями в виде фотографий, признаются всему миру: где и как живут, отдыхают, работают, с кем спят, что едят и что носят. Как результат: жизнь личная становится публичной!

Минчанка:

Я была в шоке, когда узнала – мою фотографию разместили на сайте для взрослых.

Нашей героине – 20-летней минчанке – пришлось по родинкам доказывать своему молодому человеку, что фотография обнажённого тела на одном интим-сайте ей не принадлежит.

Минчанка:

Кто-то взял мою фотографию из социальных сетей. Я сразу же обратилась к администрации того порносайта. Я не стала раздувать из этого проблему.