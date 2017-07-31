«Теперь страшно выкладывать фотографии в соцсети – мою разместили на сайте для взрослых»
Интернет – это не всемирная сеть. Это – всемирный забор, на котором каждый пишет, что хочет. Всегда ли и насколько это безобидно? Разбирались в программе «Добро пожаловаться».
Говорят, что о своём счастье нужно молчать, но возможно ли это в век информационного взрыва?
Более 3,5 миллиардов человек ежедневно делятся личной информацией в социальных сетях.
Как на допросе, они открыто, причём, с иллюстрациями в виде фотографий, признаются всему миру: где и как живут, отдыхают, работают, с кем спят, что едят и что носят. Как результат: жизнь личная становится публичной!
Минчанка:
Я была в шоке, когда узнала – мою фотографию разместили на сайте для взрослых.
Нашей героине – 20-летней минчанке – пришлось по родинкам доказывать своему молодому человеку, что фотография обнажённого тела на одном интим-сайте ей не принадлежит.
Минчанка:
Кто-то взял мою фотографию из социальных сетей. Я сразу же обратилась к администрации того порносайта. Я не стала раздувать из этого проблему.
Просто теперь страшно выкладывать фотографии в соцсети.
На фотографии девушке, в буквальном смысле, отрезали голову и с помощью Фотошопа присоединили к чьему-то обнажённому телу. Кто сыграл с девушкой злую шутку – остаётся загадкой. Однако, нашему следующему герою точно было не до шуток, когда он, вернувшись с отдыха, не обнаружил своего двухколёсного друга.
Олег Островский:
Мой велосипед, который, к слову, стоил полторы тысячи рублей, стоял в тамбуре, который запирается на замок. Я подозреваю, что всё это произошло из-за того, что я в выложил фотографию в Сеть, где я на велосипеде, и сообщаю, что уезжаю в отпуск.
Впредь Олег 100 раз подумает, прежде, чем решит похвастаться перед миром чем-то личным.
Наш следующий герой на собственном примере узнал, что во вред себе можно качать не только права, но и чужие фотографии
Андрей Романов, главный редактор Интернет-портала:
Взяли фотографию, где изображены мужчина и женщина. Разместили её на сайте, без задней мысли, как обычно. Мы обычно указываем источники, откуда берём, и, в принципе, никаких проблем никогда не было.
Через полчаса буквально написал мне человек с просьбой удалить фотографию.
Каждая фотография является чьим-то произведением, и поэтому охраняется законом, как объект авторского права.
Андрей Романов, главный редактор Интернет-портала:
Был такой случай, когда нам звонили ночью, допустим, фотограф, не буду называть его имя, и говорил, что в течение получаса фотография должна быть удалена или он подаст на нас в суд.
Хорошо, если Вам улыбнётся удача, как нашему герою, но не стоит испытывать судьбу, ведь риск может закончиться для Вас далеко не шампанским.
Слава Бориско:
Уже несколько лет я увлекаюсь бильярдом и, в связи с этим, уже несколько раз давал интервью журналистам различных Интернет-порталов. Однако, месяц назад я случайно наткнулся на статью, где была опубликована моя фотография и несколько комментариев, которые я оставлял журналистам другого сайта.
Могут ли люди использовать мою информацию из Интернета без моего согласия?
Ирина Плоцкая. СТВ:
Прежде чем профессиональный юрист даст ответ Вячеславу, узнаем, что думают по этому поводу минчане и гости столицы.
Минчане:
Я считаю, что нельзя брать личную информацию из наших социальных сетей
Я была бы против, чтобы использовали мою личную информацию из социальных сетей
Я бы, наверное, пожаловалась администратору, попросила бы об удалении фотографии
Я не была бы против, если бы мою фотографию разместили, например, Вконтакте
Ольга Иващенко, юрист:
Согласно закону об информации, статье 33, лицо имеет право воспользоваться информацией по согласию иного лица. Только лишь с согласием можно размещать какую-либо информацию на сайтах и иных средствах массовой информации.
Итак, при ненадлежащем использовании, даже обычная фотография может доставить Вам немало хлопот. И надо быть чрезвычайно осторожным не только тем, кто делится информацией о себе, но и тем, кто её хочет использовать в своих целях.
В сети может запутаться каждый: как в рыбацкой, так и во Всемирной.
Но далеко не каждый может выпутаться из нее без последствий.