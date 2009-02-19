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Теперь следить за всеми изменениями от общественной жизни до внешней экономики можно на специальном сайте

19 февраля 2009 18:42
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Новый Указ Президента – очередной шаг по либерализации экономики. В последние месяцы государство сделало целый ряд шагов по упрощению различных сфер. Информационный ресурс все экономические новости от изменений в законодательстве до популярной информации, как это применить на практике. Сайт максимально упрощен для пользователей и, по мнению его создателей, новый ресурс окажется полезным для всех игроков на экономическом поле.
# общество

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