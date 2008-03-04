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Температурные аномалии подстегнули ранее "пробуждение" деревьев

04 марта 2008 18:36
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В Брестской области сегодня приступили к массовой заготовке березового сока.

Как правило,  белостволые красавицы  начинали плакать на 2-3 недели позже.  Обычно этот период длиться несколько недель. Однако, уже сегодня в лесу  настоящий ажиотаж.

С пяти часов утра работники Брестского лесхоза в березовой роще. Аномально теплая погода преподнесла сюрпризы. Белостволые красавицы почти на три недели раньше начали давать берёзовый сок.

Период  сбора  сока  - всего 10 дней в году.  Одна береза способна дать за это время несколько десятков литров. При его сборе специалисты придерживаются определенных  правил. Березы, отмеченные под рубку и в возрасте  более 70 лет - единственные, с которых можно брать сок. Чтобы упростить процесс заготовки,  лесники делают так называемый пропил. А это настоящая ювелирная работа. Не соблюдение технологии может  привести к гибели дерева.

Прийти в рощу за берёзовым  соком  могут все желающие.  Но не с топором. Сок продают прямо в рощах - по символичной цене. Нарушителям  же за несанкционированную добычу  придется расстаться с немалой  суммой денег.

С места заготовки  березовый сок доставляют на перерабатывающие предприятия. Далее в торговлю. Более 10% от общей реализации напитка идет на экспорт. Белорусский березовый сок теперь будут пить  в Армении, Таджикистане, Молдове и даже Японии.

# общество

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