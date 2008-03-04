Температурные аномалии подстегнули ранее "пробуждение" деревьев

В Брестской области сегодня приступили к массовой заготовке березового сока.

Как правило, белостволые красавицы начинали плакать на 2-3 недели позже. Обычно этот период длиться несколько недель. Однако, уже сегодня в лесу настоящий ажиотаж.

С пяти часов утра работники Брестского лесхоза в березовой роще. Аномально теплая погода преподнесла сюрпризы. Белостволые красавицы почти на три недели раньше начали давать берёзовый сок.

Период сбора сока - всего 10 дней в году. Одна береза способна дать за это время несколько десятков литров. При его сборе специалисты придерживаются определенных правил. Березы, отмеченные под рубку и в возрасте более 70 лет - единственные, с которых можно брать сок. Чтобы упростить процесс заготовки, лесники делают так называемый пропил. А это настоящая ювелирная работа. Не соблюдение технологии может привести к гибели дерева.

Прийти в рощу за берёзовым соком могут все желающие. Но не с топором. Сок продают прямо в рощах - по символичной цене. Нарушителям же за несанкционированную добычу придется расстаться с немалой суммой денег.

С места заготовки березовый сок доставляют на перерабатывающие предприятия. Далее в торговлю. Более 10% от общей реализации напитка идет на экспорт. Белорусский березовый сок теперь будут пить в Армении, Таджикистане, Молдове и даже Японии.

