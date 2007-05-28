Температура воздуха ставит новые рекорды

В Москве 29 мая ожидают +36 и, по прогнозам синоптиков, спад жары придет не раньше начала июня. В Беларуси солнечная погода чередуется с грозовыми дождями.

Сильный дождь пройдет в Минске ночью. Днем же на большей части территории страны - кратковременные дожди и грозы. Местами - сильные ливни, а в отдельных районах град. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. В связи с такой погодой синоптики на завтрашний день сделали штормовое предупреждение. При прояснениях по-прежнему - до +32. Столь жаркой третьей декады мая в Беларуси еще ни разу не наблюдалось за всю историю метеонаблюдений.

Проливные дожди с грозами стали причиной гибели девяти человек на востоке Турции. Наводнения унесли жизни шести рабочих в горных районах провинции Агры на востоке страны, еще два человека считаются пропавшими без вести. В соседней провинции Ван близ границы с Ираном оползень разрушил жилой дом, погиб двухлетний ребенок, еще двое детей погибли от ударов молнии во время грозы.