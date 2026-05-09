Тематические локации и настоящая полевая кухня – смотрите, какая атмосфера царит в парке Победы на 9 Мая

Парк Победы – символично, что 9 Мая это центр Памяти, где встречаются поколения, чтобы сказать спасибо за мирный май, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра здесь звучат мелодии военных лет и современные композиции. Конечно, о подвиге героев Великой Отечественной войны. Работает множество локаций, а еще развернулась настоящая полевая кухня. Из дымящихся котлов разносится неповторимый запах – запах, который для многих ассоциируется с солдатской дружбой, с фронтовыми привалами, с долгожданной Победой. На праздничной локации работает наш корреспондент Алеся Иванова.

Алеся Иванова, корреспондент:

С праздником! Символично, что именно парк Победы стал сегодня главной точкой притяжения. Здесь, у стен музея истории Великой Отечественной войны, праздник, конечно, ощущается по-особенному. Для гостей подготовили по-настоящему насыщенную программу. С самого утра работают тематические локации. Масштабную площадку прямо на входе в парковый комплекс развернули Министерство обороны и ДОСААФ. Здесь можно увидеть и низко пролетающие над землей самолеты. Познакомиться с образцами военной и спортивной техники, сделать фото на память, а еще покататься на картинге, сыграть в пейнтбол и лазертаг.

У нас прадеды, деды воевали, поэтому, конечно, традиция, 9 Мая мы и парад смотрим, и фильмы смотрим, учим помнить и уважать этот Великий Праздник, этот Великий День.