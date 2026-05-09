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Тематические локации и настоящая полевая кухня – смотрите, какая атмосфера царит в парке Победы на 9 Мая

09 мая 2026 14:00
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Парк Победы – символично, что 9 Мая это центр Памяти, где встречаются поколения, чтобы сказать спасибо за мирный май, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С самого утра здесь звучат мелодии военных лет и современные композиции. Конечно, о подвиге героев Великой Отечественной войны. 

Работает множество локаций, а еще развернулась настоящая полевая кухня. Из дымящихся котлов разносится неповторимый запах – запах, который для многих ассоциируется с солдатской дружбой, с фронтовыми привалами, с долгожданной Победой.

На праздничной локации работает наш корреспондент Алеся Иванова.

Тематические локации и настоящая полевая кухня – смотрите, какая атмосфера царит в парке Победы на 9 Мая-2

Алеся Иванова, корреспондент:
С праздником! Символично, что именно парк Победы стал сегодня главной точкой притяжения. Здесь, у стен музея истории Великой Отечественной войны, праздник, конечно, ощущается по-особенному. Для гостей подготовили по-настоящему насыщенную программу. 

С самого утра работают тематические локации. Масштабную площадку прямо на входе в парковый комплекс развернули Министерство обороны и ДОСААФ. Здесь можно увидеть и низко пролетающие над землей самолеты. Познакомиться с образцами военной и спортивной техники, сделать фото на память, а еще покататься на картинге, сыграть в пейнтбол и лазертаг. 

Тематические локации и настоящая полевая кухня – смотрите, какая атмосфера царит в парке Победы на 9 Мая-4

У нас прадеды, деды воевали, поэтому, конечно, традиция, 9 Мая мы и парад смотрим, и фильмы смотрим, учим помнить и уважать этот Великий Праздник, этот Великий День. 

Тематические локации и настоящая полевая кухня – смотрите, какая атмосфера царит в парке Победы на 9 Мая-6

Мы рассказываем про бабушку, про ее прабабушку, рассказываем, как переживали военное время в те времена. Я считаю, что важно детям помнить и знать, чтобы они были благодарны за тот уровень жизни, мирное небо, которое у них есть сейчас. 

До шести вечера в Парке Победы организован районный праздник «Победный май», который объединил творчество и интерактив. Самые маленькие гости с восторгом осваивают курс молодого бойца, примеряют военную форму, изучают устройство оружия и учатся работать с миноискателем. 

Подробности в видео.

# День Победы # Великая Отечественная война

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