Тело погибшего в Непале белорусского пилота доставят на родину к концу недели

Российская сторона уже получила по дипломатическим каналам официальное обращение МИД Беларуси с просьбой об оказании консульской помощи в транспортировке тела белорусского гражданина на родину. В ближайшие дни ожидается получение от непальских властей разрешения на вывоз тела Дмитрия Малышева и тел двух погибших российских пилотов в Москву. Задержка с отправкой объясняется длительностью процедуры опознания тел других погибших в авиакатастрофе.