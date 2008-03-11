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Тело погибшего в Непале белорусского пилота доставят на родину к концу недели

11 марта 2008 09:11
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Российская сторона уже получила по дипломатическим каналам официальное обращение МИД Беларуси с просьбой об оказании консульской помощи в транспортировке тела белорусского гражданина на родину. В ближайшие дни ожидается получение от непальских властей разрешения на вывоз тела Дмитрия Малышева и тел двух погибших российских пилотов в Москву. Задержка с отправкой объясняется длительностью процедуры опознания тел других погибших в авиакатастрофе.
# общество

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