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Телевизионная вышка предстанет в новом облике

15 августа 2007 18:21
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Минская телевышка на улице Коммунистической подарила людям цветное телевидение, а теперь столичные мастера дарят новый цвет ей.

Альпинисты-высотники покроют столичную мачту красным и белым цветом  - всего уйдет полторы тонны специальных красок. Причем, монтажники-скалолазы предупреждают, что в районе площади Победы машины на открытом пространстве лучше не оставлять - брызги красок при сильных порывах ветра могут разлетаться на десятки метров.    

Эта пронзающая небо стальная конструкция видна практически из любой точки столицы. Минская телевышка далеко не самая высокая  - всего 175 метров. Для сравнения - башня-рекордсмен находится в Торонто, и  ее высота 553 метра. Однако этих "всего" в свое время было вполне достаточно, чтобы телевизионная картинка и радиосигналы не искажались.

Обновляют телемачту почти  альпинисты, и высота 150 метров для них не предел -  было и 300 даже. Полторы тонны красок - традиционных цветов - белых и красных, десятки кистей закрепленных к карнизам и устойчивый вестибулярный аппарат.

Над обновлением столичного "таршера" работают восемь антенщиков-мачтовиков. Внизу контролируют процесс отважные красноармейцы, а на высоте птичьего полета под облаками металлические конструкции подготавливают к окраске, ведь, судя по ржавчине, до нее кисть не дотрагивалась почти два десятка лет.

Экстремальная работа не для слабонервных точно. Столичные скалолазы - спорт и профессия. Сейчас антенщики-мачтовики развесят по всей вышке так называемые "чулки". Они защитят людей и их автомобили на земле от брызг краски, которые в зависимости от порыва ветра могут разносится по всей округе.

Приводят в порядок столичную телебашню, как и весь Минск, к 940-летию города. Предпраздничная суета хорошо видна сверху. Говорят, что телевышку на Коммунистической можно будет увидеть не только в новом цвете, но и в новой иллюминации, которая будет меняться в зависимости от погодных условий. Пока - это проект на перспективу, но удивительные идеи, как говорят  столичные альпинисты, найдут свое место под небесным куполом Минска.

# общество

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