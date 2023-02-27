Телеверсию интервью Лукашенко информагентству Китая покажут на «Беларусь 1»

Новости Беларуси. Главным политическим событием нынешней недели обещает стать государственный визит Президента Беларуси в Китай. Он начнется уже завтра, 28 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как известно, еще накануне Александр Лукашенко дал интервью ведущим средствам массовой информации КНР, имеющими миллиардную аудиторию. В нем белорусский лидер расставил основные акценты в отношениях Беларуси и Китая. Речь шла о сотрудничестве по линии Минск-Пекин, о международной обстановке и политических играх Запада, о мире, урегулировании украинского кризиса и необходимости переговоров. Сегодня телеверсию интервью можно посмотреть и в нашей стране. Не пропустите в вечернем эфире канала «Беларусь 1».

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