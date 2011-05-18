«Телевершина»: у телекомпании «Столичное телевидение» четыре заветные статуэтки

Мы стали первыми в номинациях «Лучшая информационная программа» и «Лучший общественно-политический проект». Корреспондент Ольга Макей признана лучшим репортером, а Юлия Радькова — лучшей ведущей информационных программ.

Этот мужчина со стальным характером вызывает восхищение не только у женщин. Среди особых примет: рост — 39 сантиметров и вес — почти полкило. Чтобы получить такую статуэтку, медийным персонам приходится замахнуться на серьезную высоту. Годы работы, креативные проекты и вера, что именно они когда-нибудь взойдут на телевизионный Олимп.

Впрочем, до того, как взлететь, телезвездам пришлось походить по земле, вернее по красной дорожке. Десятки теле- и фото камер, эксклюзивные наряды, автографы, шквал аплодисментов. Ведь поклонники впервые видят медийных лиц в полный рост и в вечерних нарядах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ведущая музыкальных программ Нина Богданова скорее шокировала, нежели удивляла. Откровенные «па» с Дмитрией Врангелем претендуют на первый номер таблоидов.

В зале обстановка серьезнее. Ведущие, журналисты, режиссеры замерли, надеясь услышать свою фамилию. В этом году конкуренция обстоятельная. На медийный Олимп пытаются взойти 47 телекомпаний.

Александр Ефремов, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Появляются такие профессиональные люди, которые умудряются в этом ритме, этом темпе найти возможность и повод вдруг заговорить немножко другим языком: не языком агрессивной подачи материала, а языком, не побоюсь этого слова, искусства. В этом и ощущается аромат творчества, идеи, выдумки, аромат личности, индивидуальности.

Самая первая номинация — и первая победа для «Столичного телевидения». Лучшей информационной программой становятся «Новости 24 часа».

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Хорошие и лучшие новости — это лучшие ведущие, лучшие репортеры, которые у нас уже есть, лучшие режиссеры, лучшие операторы. Все эти люди есть у нас в команде. Большое спасибо «Телевершине», спасибо всем и спасибо конкурентам за то, что они есть.

Многие номинации в этом году стали рекордными по количеству участников. Например, «Лучший документальный фильм» и «Лучший режиссер». Прямо пропорциональная ситуация с общественно-политическим вещанием. Специалисты объясняют это сложностью самого материала. Впрочем, телекомпания СТВ не ищет легких путей. Это отметило и жюри. Лучшая общественно-политическая программа — «Картина мира», которая выходит на РТР Беларусь.

Кирилл Данько, режиссер общественно-политической программы «Картина мира»:

Получали огромное удовольствие от проекта, огромный интерес к проекту у нас самих. Поэтому мы его сделали. И делаем так, как интересно нам. Наверное, пожтому интересно и зрителям, и понравилось жюри.

Одна из самых сложных номинаций- «Лучший репортер». Ведь именно этим людям ежедневно приходится держать руку на пульте. На этот раз телевизионную высоту взяла корреспондент Столичного телевидения Ольга Макей.

Ольга Макей, корреспондент СТВ:

Даже не думала, что мне доверят такую ответственность – выходить на сцену и получать приз за лучшего репортера. Репортеров хороших на СТВ много. И это ежегодно подтверждает «Телевершина». По-моему, третий или четвертый раз корреспондент СТВ получает премию «Лучший репортер». Наверное, это о многом говорит. Поэтому мне втройне приятно получать эту награду.

Сбылась и розовая мечта той, кого ежедневно видим на голубом экране. Лучшей ведущей информационной программы стала Юлия Радькова.

Уже завтра медийные лица поменяют вечерние наряды на деловой стиль. И, глядя на заслуженные статуэтки, подумают: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.