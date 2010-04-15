«Телевершина-2010»: сутки до вручения главной телевизионной премии года

Для вручения наград шестого Национального телевизионного конкурса практически готовы уникальные декорации на главной сцене страны. 21 номинация и сотни претендентов на заветные призы.

В этом году жюри стало интернациональным. Организаторы церемонии награждения и телешоу – а это в этом году наш канал – обещают сохранить интригу до последнего. Но Андрею Авдееву, пользуясь служебным положением, все же удалось кое-что узнать.

Завтра большой зал Дворца Республики превратится в самый большой телевизор страны. Все звезды как на ладони. Телеканал СТВ покажет самых достойных – кто делает наше с вами настоящее телевидение.

Если заглянуть внутрь, с утра здесь кипят далеко не телевизионные страсти. В первую очередь монтируют сцену. Ее оформят трехслойными декорациями, светодиодными сетками и бесшовными экранами. Цветовая гамма бело-фиолетовая, напоминает заоблачные вершины. Среди причудливых форм во всем угадываются телевизоры. Говорят, что такой необычной, большой и яркой сцены за всю историю существования конкурса еще не было. Главная концертная площадка страны выигрывает с предыдущими. Она гораздо вместительнее и технически подготовлена.

Кирилл Блохин, директор дирекции дизайна ЗАО «Столичное телевидение», художник-постановщик Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

– Во все основное оформление сцены вкладывал модуль экрана – это разделенные крылья, лестница, фоновые детали, которые состоят из большого количества экранов.

А в пресс-центре журналисты всех телеканалов станут очевидцами эмоций победителей шоу. Генеральная репетиция намечена на завтра, однако конверты с именами победителей еще никто не видел. Известно лишь, что 245 поданных заявок распределились на 21 номинацию. Интригу с именами победителей организаторы обещает сохранить до последнего – есть вероятность, что в некоторых номинациях будет сразу несколько победителей.

Кроме того, жюри впервые озвучит имя лучшего телепродюссера года. Это говорит о том, конкурс постоянно развивается и в будущем возможно появление еще одной номинации – «лучший телевизионный сценарист».

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

– Наш телеканал был достойно представлен в последние годы на «Телевершине». И итоги были для нас весьма радостными. Как член жюри, могу предположить, что и этот год не станет исключением. Но у нашего телеканала, у СТВ, есть еще одна очень важная миссия – это показать само шоу, поскольку именно в этом году мы отвечаем за его трансляцию. Я надеюсь, что мы это сделаем не менее успешно, чем все остальные наши проекты.

Что касается музыкальной части. В этом году она сведена к минимуму. Все песни, так или иначе, будут переплетаться с телевизионной тематикой. Однако на этот случай у организаторов есть свой рояль в кустах. Зрители СТВ увидят первое публичное исполнение белорусской песни для Евровидения, с которой молодая группа вскоре отправится покорять европейского зрителя.

Впервые наблюдать за вручением наград смогут не только работники голубого экрана, но и обычные граждане. Для этого достаточно обратиться в кассы Дворца Республики. Там пока еще есть билеты. Также не стоит забывать, зрители в зале на два дня раньше, чем телезрители, узнают имена главных героев телевизионной битвы-2010.

Андрей Авдеев, Павел Романов, телекомпания СТВ».