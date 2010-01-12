Телетрансляции Олимпиады в Ванкувере будут убыточными

Трансляции Олимпийских игр в Ванкувере обернутся для американского телеканала NBC большими финансовыми потерями. Впервые в истории телеканала показ Олимпиады может стать убыточным.

Доходов от рекламы будет не достаточно, чтобы окупить затраты на получение прав на трансляцию. Дик Эберсол, исполнительный продюсер олимпийских трансляций на канале заявил, что потери неизбежные, несмотря на то, что объем продаж рекламы начинает расти после серьезного осеннего и летнего спада.

– Низкий рост продаж летом был следствием экономического кризиса, однако сейчас он преодолен. Тем не менее, впервые за историю телеканала мы потеряем деньги на Олимпиаде, – цитирует Эберсола New York Times.

NBC – крупнейший телевизионный партнер МОК. Канал приобрел права на трансляцию Олимпийских игр более чем за 2 млрд. долларов. Эта сумма более чем в три раза выше той, что канал тратил на покупку прав на трансляцию предыдущих игр.