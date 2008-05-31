Телекомпания СТВ вновь выходит на марафонскую дистанцию

"Здоровое детство" – 1 июня этот девиз станет главным для нашей телекомпании на целый день.

С утра и до позднего вечера в прямом эфире нашего телеканала благотворительная акция. Мы ждем в гости многодетных родителей, врачей, дизайнеров детской одежды. Словом тех, в чьих руках счастливое будущее наших детей.

В кулуарах "СТВ" – творческий бум. Ночь – до марафона. Последние правки – в тексты, последние идеи – в дизайн – образ студии, последние штрихи – в стиль ведущих.

Начинать лето с улыбок детей для "СТВ" – уже традиция. Достучаться до сознания взрослых и подарить заботу маленьким гражданам – цель, во имя которой авторская группа телеканала который год работает над проектом. Ведущие признаются: марафон – уникальный шанс хоть ненадолго, но вернуться в детство.



Телезакулисье – под завесой секретов. Сюрпризы – в тайне. Детали не разглашаются. Зрители – в режиме ожидания. Единственное, что уже точно известно – интрига обещает превратиться в поистине увлекательный сценарий.



Уже завтра – "Здоровое детство" на старте. Прямые эфиры нон-стоп, студийные дебаты, шквал звонков на горячую линию. Десятки гостей телезазеркалья станут неравнодушными участниками в судьбе воспитанников детского дома № 2. Ведь главная мечта организаторов марафона – дождаться самой волнующей кульминации – эмоции счастья в детских глазах.

