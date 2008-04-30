Телекомпания "СТВ" в рамках выставки "СМИ в Беларуси-2008" презентует сегодня спортивный стенд

Столичное телевидение для зрителей подготовило самую что ни наесть спортивную программу. В настоящее футбольное поле превратиться выставочный центр "БелЭкспо". Вместе с ведущими презентации на импровизированное поле выйдут маленькие футболисты столичного клуба. Организаторы гарантируют здоровую разминку для тела и положительный заряд для души всем, кто прямо сейчас не полениться заглянуть к ним на утреннюю гимнастику.