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Телекомпания "СТВ" в рамках выставки "СМИ в Беларуси-2008" презентует сегодня спортивный стенд

30 апреля 2008 10:47
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Столичное телевидение для зрителей подготовило самую что ни наесть спортивную программу. В настоящее футбольное поле превратиться выставочный центр "БелЭкспо". Вместе с ведущими презентации на импровизированное поле выйдут маленькие футболисты столичного клуба. Организаторы гарантируют здоровую разминку для тела и положительный заряд для души всем, кто прямо сейчас не полениться заглянуть к ним на утреннюю гимнастику.
# общество

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