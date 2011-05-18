Телекомпания «Столичное телевидение» в VII национальном конкурсе «Телевершина» получила 4 награды

«24 часа» признаны лучшей информационной программой. Лучший общественно-политический проект – «Картина мира», который выходит на канале РТР-Беларусь. Корреспондент Ольга Макей получила статуэтку в номинации «Лучший репортер». А лучшей ведущей информационной программы названа Юлия Радькова.

В этом году за звание лидеров боролись 47 телекомпаний. Всего же было подано более 200 заявок по 21 номинации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Макей, корреспондент СТВ:

Даже не думала, что мне доверят такую ответственность – выходить на сцену и получать приз за лучшего репортера. Репортеров у на СТВ много. И это ежегодно подтверждает «Телевершина». По-моему, третий или четвертый раз корреспондент СТВ получает премию «Лучший репортер». Наверное, это о многом говорит. Поэтому мне втройне приятно получать эту награду.

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