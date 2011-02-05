Телеканал СТВ встретил белорусов, вернувшихся из Хургады

Белорусские туристы, отдыхавшие на египетских курортах, возвращаются домой.

Сегодня днём в Национальном аэропорту Минск приземлился чартерный рейс из Хургады. На его борту находилось 145 наших соотечественников.

На следующей неделе запланированы еще несколько рейсов в Египет. Туда самолёты полетят пустыми, чтобы доставить белорусских туристов на родину. По последним данным сейчас там находится около тысячи наших соотечественников. Накануне все турфирмы Беларуси прекратили продавать путёвки в эту арабскую республику.

Отдыхали хорошо, замечательно. В Хургаде вообще не чувствовалось – бронетехника на улицах, а так порядок. Видели только сторонников Мубарака, противников не видели.

Беспорядков не видели, но мы сидели на территории отеля и никому не были нужны. Никакой охраны там нет. Все экскурсии отменили.

Если не смотреть телевизор, все доброжелательно, спокойно.

Мы на такси ездили по городу, там ни автоматов… Административные здания, банки там, охраняют, стоял патруль. А так все спокойно.