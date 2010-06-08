Телеканал СТВ устроил праздник в детском доме №2

Телеканал СТВ и детский дом №2 сделали несколько совместных шагов к счастью. Такие акции стали традиционными для телеканала СТВ.

Анастасия Савицкая, пресс-секретарь ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы подарили им обувь, постарались устроить им праздник, пришли наши ведущие, были клоуны. Я думаю праздник удался.

Детишки пели и танцевали. Как известно, долг платежом красен, детишки с удовольствием уступили место клоунам, которые веселили юных артистов несколько часов.

Ведущий программы «Утро. Студия хорошего настроения» Павел Костевич всегда с большим удовольствие навещает ребят и знает, что нужно ребенку для счастья.

Павел Костевич, ведущий:

Им для счастья нужно, чтобы их любили,и чтобы у них было, кого любить.

После веселья дети пригласили гостей на экскурсию. Они еще сами малыши, но уже точно знают сколько детей будет в их семьях и с уверенностью рассуждают о том, как можно устроить незабываемый день рождения.