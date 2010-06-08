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Телеканал СТВ устроил праздник в детском доме №2

08 июня 2010 17:21
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Телеканал СТВ и детский дом №2 сделали несколько совместных шагов к счастью. Такие акции стали традиционными для телеканала СТВ.

Фото детский дом

Фото детский дом

Анастасия Савицкая, пресс-секретарь ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы подарили им обувь, постарались устроить им праздник, пришли наши ведущие, были клоуны. Я думаю праздник удался.

Анастасия Савицкая, пресс-секретарь ЗАО «Столичное телевидение»

Фото детский дом

Фото детский дом

Детишки пели и танцевали. Как известно, долг платежом красен, детишки с удовольствием уступили  место клоунам, которые веселили юных артистов несколько часов.

Фото детский дом

Фото детский дом

Ведущий программы «Утро. Студия хорошего настроения» Павел Костевич всегда с большим удовольствие навещает ребят и знает, что нужно ребенку для счастья.

Фото детский дом

Павел Костевич, ведущий:
Им для счастья нужно, чтобы их любили,и чтобы у них было, кого любить.

Павел Костевич, ведущий

После веселья дети пригласили гостей на экскурсию. Они еще сами малыши, но уже точно знают сколько детей будет в их семьях и с уверенностью рассуждают о том, как можно устроить незабываемый день рождения.

Фото детский дом

Фото детский дом

Фото детский дом

Фото детский дом

Фото детский дом

Фото детский дом

# общество

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