Телеканал «СТВ» – победитель конкурса Белорусского общества Красного креста в номинации «За поддержку развития волонтерского движения»

Кампания вот уже второй год подряд становится победителем в данной номинации. Активистов Белорусского общества красного креста чествовали второго декабря в Доме прессы в преддверии Всемирного дня волонтеров.

В этом году шесть тысяч добровольцев предложили около 100 мини-проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Более 25 тысяч социально уязвимых граждан страны получили помощь. В будущем году помимо сбора средств, волонтеры создадут отряды реагирования на чрезвычайные ситуации, профилактике ВИЧ-инфекции и торговли людьми.

Виктор Колбанов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного креста:

Мы, конечно, ждем притока волонтеров, несмотря на то, что мы уже располагаем большим отрядом. Но чем больше придет волонтеров, тем больше хороших дел будет сделано в нашей Республике.