Телеканал СТВ отмечает юбилей

Сегодняшним журналистам даже сложно представить, как работалось их коллегам лет десять назад.

Раньше вся телекомпания «Столичное телевидение» умещалось в маленьком здании на улице Карла Маркса. Здесь плечом к плечу работали и генеральный директор, и корреспонденты, и видеоинженеры.

Екатерина Забенько, заместитель директора дирекции художественных программ, телеведущая:

— Здесь был кабинет генерального директора телеканала СТВ, на тот момент им был Григорий Иванович Новиков. Дверь у него всегда была открыта. И поскольку монтажки и студия находились в разных местах, нам приходилось все время бегать мимо этой двери. Каждый раз, пробегая мимо, мы боялись, что нас позовут к себе отчитать за что-нибудь или просто дать какое-нибудь задание. Раньше здесь был ковер, и я мечтала, чтобы под ним можно было проползти и остаться незамеченной нашим генеральным директором.

Ирина Туркова и Екатерина Забенько работали на СТВ с первого дня создания телеканала. Сегодня воспоминания о боевой молодости вызывают у девушек улыбку. Но только представьте, что испытали молодые журналистки, когда пришли на свое первое рабочее место и увидели в углу всего-навсего одну печатную машинку.

Екатерина Забенько, заместитель директора дирекции художественных программ, телеведущая:

— Мы так ждали переезда. Мы думали, что у нас наконец-то будут новые компьютеры, полноценные рабочие места с шкафчиками, тумбочками. Мы заходим в помещение — и видим абсолютно голые стены, не было ничего из того, что есть сейчас. А в углу стояла печатная машинка «Роботрон». Я когда зашла, у меня просто был гомерический хохот. На самом деле я подумала: за нами наблюдают через скрытую камеру, чтобы показать в какой-нибудь программе типа «TV без правил». Ведь работать журналисту без компьютера очень тяжело.

Как вы видите, со временем у нас ситуация наладилась: у всех есть компьютеры, рабочие места. Если бы не было этой школы, то, наверное, из нас не получились бы толковые журналисты. Нам нужно было пройти сквозь тернии к звездам, как не банально, но это факт.

У сегодняшнего корреспондента есть компьютер, оператор и водитель. А тогда на заре СТВ журналисты и мечтать не могли о том, что на очередную съемку они будут добираться на машине.

Ирина Туркова, корреспондент:

— Тогда мы были совсем юными. Работать было сложно, но интересно. К примеру, мы договаривались о съемках по телефонному автомату. Теперь, наверное, корреспондент вряд ли пойдет на это.

Екатерина Забенько, заместитель директора дирекции художественных программ, телеведущая:

— В то время было очень мало техники, у нас не было даже машин. На съемки приходилось ездить на общественном транспорте. Вот уж удивлялись люди в метро, когда мы вместе с оператором спускались туда с видеокамерами. Да, было и такое. Но нам хотелось работать.

Конечно, люди более старшего поколения могут рассказать гораздо больше. Но нам есть с чем сравнить: что сейчас и что было раньше.

Сегодня телеканал СТВ невозможно представить без новых интересных и оригинальных проектов.

В сентябре прошлого года в эфир вышел первый выпуск мегашоу телеканала СТВ «Звездный ринг», который объявил войну выступлению под фонограмму. За это короткое время в эфире проект завоевал популярность не только среди зрителей — сами музыканты отзываются о ринге с большим восторгом.

Группа «Барто»:

— Проект нам понравился: отличное шоу, отличные зрители, отличные ведущие. И, кстати, все очень живо. Действительно, приятная публика задавала отличные вопросы.

Василий, трио «Август»:

— Классно, что здесь живой звук. Очевидно, кто умеет играть и петь, кто может выйти на сцену и показать шоу. Ведь ни для кого не секрет, что многие проекты в шоу-бизнесе делаются, в основном, под фонограмму.

Руслан Алехно:

— Есть довольно интересные проекты, причем, как я знаю, рейтинговые в Беларуси. Я сегодня впервые участвую в проекте с Ириной Круг, и мне не терпится, когда это действо быстрей начнется.

А в предновогодние дни телеканал СТВ удивил зрителей сериалом собственного производства «Теоретики».

Ирина Туркова, корреспондент:

— Хочу пожелать своему любимому телеканалу расти, развиваться и завоевывать рейтинг. Быть не третьим национальным, а выбиваться на первые ступени.

Олег Ермоченко, видеоинженер:

— Хочу пожелать телеканалу СТВ много творческих проектов, рейтинговых программ, которые занимали бы на фестивалях первые места. Удачи!

Екатерина Забенько, заместитель директора дирекции художественных программ, телеведущая:

— Своему, любимому, дорогому, единственному в своей жизни телеканалу СТВ я желаю процветания, больше монтажек, больше съемочных студий, больше интересных проектов и творческих личностей. Ну и, опять же, чтобы костяк, тот состав, который начинал работать на телеканале СТВ, сохранился и продолжал его поднимать. Одно дело — техника, а другое — люди, которые любят его и вкладывают в него всю свою душу.

Любимый канал также поздравляют Дарья Коваленок и Андрей Кульгавый. Студия хорошего настроения.