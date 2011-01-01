Телеканал СТВ отмечает десятилетие

Новый год для телекомпании «Столичное телевидение» — праздник вдвойне. Под бой курантов СТВ, по традиции, отметил День рождения. Ровно 10 лет назад в эфир вышел первый выпуск новостей. Поначалу это была единственная программа собственного производства. А зрителями канала были только жители Минска.

С момента создания аудитория увеличилась в десятки раз и сегодня нас смотрят по всей республике. Кроме семи выпусков новостей, на канале создаются десятки художественно-публицистических, спортивных и развлекательных программ. А «Новости-24 часа» занимают лидирующие позиции в рейтинге информационного вещания Беларуси.

С десятилетием начала вещания телеканала коллектив СТВ поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. «За короткий срок ваш молодой коллектив убедительно доказал, что он может конкурировать на равных с другими телевизионными организациями. Вам удалось создать свой собственный, узнаваемый стиль, который отличают оперативность, компетентность, желание объективно разобраться в житейских проблемах, помочь людям в их решении», — говорится в поздравлении главы государства.