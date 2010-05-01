Телеканал СТВ открывает концертный сезон в Летнем амфитеатре Витебска

Уже завтра звезды белорусской эстрады споют песни Победы. Главными зрителями концерта станут ветераны и участники войны. А ансамбль «Сябры» соберет друзей на юбилей.

С 35-летием коллектив поздравят Нани Брегвадзе, Александр Буйнов, Николай Гнатюк, Александр Тиханович и Ядвига Поплавская, а также «Самоцветы», «Синяя птица» и «На-На».

Завершится музыкальный телемарафон «СТВ» большим концертом победителей проекта «Звездный ринг». Среди них – Серега, «Нейродюбель», «Ляпис Трубецкой», «Без билета» и специальный гость – «БИ-2».

Сейчас на главной концертной площадке Витебска идет монтаж сцены, которая будет напоминать трансформер.

Кирилл Блохин, директор дирекции дизайна ЗАО «Столичное телевидение»:

– Разработана система мобильной трансформации сцены. Если на 9 мая в концерте, посвященном 65-летию Победы, у нас на сцене будет присутствовать подиум для военного оркестра МВД, то к концерту 35-летия «Сябров» мы этот подиум демонтируем, и на сетках, которые задействованы у нас на сцене, мы будем показывать фирменный контент, который пока до начала концерта остается секретом для зрителей.