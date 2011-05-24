Телеканал «Столичное телевидение» за 7 лет покорил «Телевершину» 26 раз

Повысить профессиональный уровень национального телевидения – основная цель конкурса.

2005 год. Первый национальный телевизионный конкурс «Телевершина». На награду претендовали авторы проектов национальных региональных телекомпаний в 22 номинациях. И в двух из них телеканал «Столичное телевидение» оказался на высоте. Спортивная программа «Горячий лед» и новогодняя сказка «12 месяцев» режиссера Александра Ефремова.

2006 год. Телеканалу досталось ровно в два раза больше наград, чем в первый раз. Лучшим сценаристом года признан генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Юрий Козиятко. Среди проектов не было равных программам «Утро столицы», «Звездный дилижанс» и «Большой театр».

2007 год. В самых престижных номинациях лучшими названы проекты «24 часа» и столичный тележурнал «Минск и минчане». Лучшим репортером жюри назвало Игоря Позняка.

2008 год. Нашему телеканалу достались три статуэтки. Ирина Смольская признана лучшей телеведущей информационной программы. Николай Ходасевич – спортивной программы. Лучшей культурно-просветительской программой признан проект «Культурная жизнь с Александром Ефремовым».

2009 год стал для «Столичного телевидения» самым продуктивным. Пять статуэток по праву заслужили проекты и сотрудники телеканала. Первое место в номинации «Лучший документальный фильм» - «История БССР. Краткий курс». Лучшей политической программой названа «Неделя с Игорем Позняком». Программа «Крутые ребята» оправдала свое название. Ее участники стали круче всех в номинации «Лучшие программы для детей и юношества». Телеканал получил и статуэтку за лучшую социальную рекламу. Репортером года признана автор проекта «У парадного подъезда» Екатерина Забенько.

В 2010 году организовать конкурс выпала участь нашему телеканалу. Не смотря на то, что он был 6-ой по счету, многое происходило впервые. Такой большой и яркой сцены у «Телевершины» еще не было. Ее окружили стилизованные телевизоры. Жюри было интернациональным, а церемония вышла за рамки профессионального конкурса. Каждый желающий смог приобрести билет на премию. В том же году дотянуться до «Телевершины» позволили продюсерам. По итогам 6-ой национальной премии на телеканале «Столичного телевидения» работают лучшая ведущая информационных программ Ольга Бельмач, лучший корреспондент Наталья Копотева, лучший продюсер Павел Кореневский. Документальный цикл «Война известная и неизвестная» - лучшая общественно-политическая программа.

7-ая Национальная телевизионная премия «Телевершина». В финал вышли 88 номинантов национальных и региональных телеканалов в 22 номинациях. Во Дворце Республики собралась вся телевизионная элита, а зрители прильнули к экранам. Традиционно каждый мог внести свою лепту в судьбу телеидолов, проголосовав за любимого ведущего в номинации «Приз зрительских симпатий».

Статуэтка за лучшую информационную программу «24 часа» в копилке Столичного телевидения. По признанию членов жюри это решение было единогласным. Лучшие режиссеры, корреспонденты и операторы достоверно и полно рисуют «Картину мира» - детище Столичного телевидения. Это лучшая общественно-политическая программа года. Лучшая ведущая информационной программы – Юлия Радькова. Третий год подряд в номинации «Лучший репортер» вручают Столичному телевидению.

По итогам 7-ой Национальной премии «Телевершина» в копилке Столичного телевидения 4 бронзовых статуэтки.



Александр Ефремов, заслуженный деятель искусств Беларуси, сопредседатель жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

7 лет назад это было все так спонтанно, неожиданно. С самого начала все те, кто был в жюри, не стеснялись личных ощущений. Кто бы не судил, это всегда будет субъективное мнение. За 7 лет было подано около 1,5 тысячи работ. Телевидение стало лучше. Мне кажется, пора включить в номинацию звукорежиссеров, монтажеров.

Искусство определяют личности. Выращивать людей, которые представляли бы региональное телевидение достаточно сложно.

Игорь Позняк, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Я полагаю, что награду мы получили заслуженно. Период становления «Телевершины» пройден и критерии отбора лучших определены окончательно. Нужно всегда находиться на пол шага впереди конкурентов. Зрителю интересны новости, максимально приближенные к его жизни. В этом главное преимущество наших региональных коллег. Они рассказывают о том, что происходит на улице, в их микрорайоне. Современный зритель не желает просто смотреть в экран. Он желает сам принимать участие в «телевизионной кухне». Телевидение, возможно, перейдет в другой формат. Уже наметились тенденции интерактивного телевидения.

Ольга Макей, лучший репортер года:

Сложнее получать «Телевершину», чем делать с конкурса репортаж. Говорить на сцене за весь телеканал – это большая ответственность. Мне было очень волнительно.