Телефонные террористы атаковали столицу

На номер 102 поступило сразу несколько звонков об угрозе взрывов.

В 13-й средней школе безуспешно попытались сорвать последний экзамен - занятия возобновили в течение часа после тревожной информации. Другой телефонный террорист угрожал сегодня в 4 часа дня взорвать строительный рынок в Уручье. Саперы, обследовав территорию, ничего не нашли, но торговую точку все же решили закрыть. До завтра. Оперативники уже вычислили, с какого телефона-автомата звонил злоумышленник, и сняли отпечатки пальцев.

Тем временем, уровень подростковой преступности в Беларуси за последние 10 лет снизился почти на 20%. На столько же уменьшилось и количество молодежи, участвующей в совершении преступлений. И все же каждое 10 правонарушение в Республике совершается несовершеннолетними. И чаще всего, в состоянии алкогольного опьянения. Только за 4 месяца подростки преступили закон две тысячи раз.

Основные усилия Министерств внутренних дел и образования направлены на профилактику и предупреждение подростковой преступности.