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Телебашня на улице Коммунистической впервые засияла разноцветными огнями

31 декабря 2009 20:04
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«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ В РАЙОНЕ ВТОРОГО КОЛЬЦА ПРОИЗОШЛА КРУПНАЯ АВАРИЯ

ОЧЕРЕДИ В МАГАЗИНАХ И ПРОБКИ НА ДОРОГАХ СТОЛИЦЫ 31 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАЙОНАХ МИНСКА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ БАШНЯ НА УЛИЦЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ВПЕРВЫЕ ЗАСИЯЛА РАЗНОЦВЕТНЫМИ ОГНЯМИ

КАКОЙ БУДЕТ ПОГОДА В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ? РАССКАЗЫВАЕТ ДМИТРИЙ РЯБОВ

ДЕД МОРОЗ СО СНЕГУРОЧКОЙ ПОЗДРАВИЛИ ДЕТВОРУ В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ МИНЧАНАМ УХОДЯЩИЙ ГОД? ТРАДИЦИОННЫЙ ОПРОС ПРОГРАММЫ «СТОЛИЧНЫЕ ПОДРОБНОСТИ»

# общество

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