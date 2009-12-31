Телебашня на улице Коммунистической впервые засияла разноцветными огнями

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ В РАЙОНЕ ВТОРОГО КОЛЬЦА ПРОИЗОШЛА КРУПНАЯ АВАРИЯ
ОЧЕРЕДИ В МАГАЗИНАХ И ПРОБКИ НА ДОРОГАХ СТОЛИЦЫ 31 ДЕКАБРЯ
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАЙОНАХ МИНСКА В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ БАШНЯ НА УЛИЦЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ВПЕРВЫЕ ЗАСИЯЛА РАЗНОЦВЕТНЫМИ ОГНЯМИ
КАКОЙ БУДЕТ ПОГОДА В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ? РАССКАЗЫВАЕТ ДМИТРИЙ РЯБОВ
ДЕД МОРОЗ СО СНЕГУРОЧКОЙ ПОЗДРАВИЛИ ДЕТВОРУ В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ МИНЧАНАМ УХОДЯЩИЙ ГОД? ТРАДИЦИОННЫЙ ОПРОС ПРОГРАММЫ «СТОЛИЧНЫЕ ПОДРОБНОСТИ»