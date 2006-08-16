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Техосмотр пройден, а машина неисправна

16 августа 2006 12:06
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На дорогах Минска с начала лета работники столичной Госавтоинспекции выявили около 50 автомобилей с серьезными поломками: неисправностями в тормозной системе и двигателе. Кроме того, в некоторых машинах проржавел кузов, и не снята тонировка со стекол. Любопытно, что все машины успешно прошли техосмотр в этом году. Владельцы таких автомобилей ссылаются на то, что пройти техосмотр им помогли знакомые. Из проверенных документов о прохождении техосмотра пять оказались поддельными.
# общество

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