Техосмотр пройден, а машина неисправна

На дорогах Минска с начала лета работники столичной Госавтоинспекции выявили около 50 автомобилей с серьезными поломками: неисправностями в тормозной системе и двигателе. Кроме того, в некоторых машинах проржавел кузов, и не снята тонировка со стекол. Любопытно, что все машины успешно прошли техосмотр в этом году. Владельцы таких автомобилей ссылаются на то, что пройти техосмотр им помогли знакомые. Из проверенных документов о прохождении техосмотра пять оказались поддельными.