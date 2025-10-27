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Техническое ноу-хау! В Гомельской области газопроводы обследует подводный дрон

27 октября 2025 17:45
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Беспилотники уже давно помогают разным службам в выполнении обязанностей, но речь чаще всего идет о летательных аппаратах. А в Гомельской области представили подводный дрон и это, без преувеличения, новшество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Промышленная презентация необычной техники прошла на высоком берегу Сожа. Теперь обследовать наружные газопроводы станет значительно проще – водолазам не придется опускаться на дно водоема. Беспилотник не только безопасный, но еще и экономичный помощник. 

Как аппарат строит маршрут на речном дне – рассказала Анна Корольчук. 

Техническое ноу-хау! В Гомельской области газопроводы обследует подводный дрон -2

Опускается на глубину до 150 метров и двигается со скоростью 5 километров в час. Техническое ноу-хау – подводный дрон – уже месяц как помогает газовикам обследовать коммуникации в Гомельской области. Оператор беспилотника прямо с берега может обнаружить утечку и всплывшие участки газопровода.

Техническое ноу-хау! В Гомельской области газопроводы обследует подводный дрон -4

Дмитрий Земляник, мастер службы наружных газопроводов и сооружений на них производственного управления «Гомельгаз»:
Подключается через джойстик, которым управляются игрушечные машинки. Такой же принцип управления и дроном. Можно опустить, посмотреть дно, проверить трубы, кусты, которые могут находиться на дне. Дрон оснащен клешней специализированной, которая может захватить куст и убрать его с газопровода.

Техническое ноу-хау! В Гомельской области газопроводы обследует подводный дрон -6

Аппарат позволяет получать видео из труднодоступных мест абсолютно безопасно – для этого больше не нужно привлекать водолазов. В темное время бригада подключает к гаджету дополнительные прожекторы.

Техническое ноу-хау! В Гомельской области газопроводы обследует подводный дрон -8

Анна Корольчук, корреспондент:
У дрона есть 2 аккумулятора: на 3 и 5 часов работы. Зарядка быстрая. Придумали имя своему помощнику?
Ихтиандр!

В Гомельской области в 12 местах газопровод проходит под реками Днепр, Припять, Сож и Ипуть. Общая ширина русла достигает 680 метров, и это всегда представляло сложность для техосмотра. Особенно актуальным дрон будет в паводковый период.

Подробности в видео.

# Газ # Технологии # Беспилотники

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