Тех, кто решил в выходные порыбачить подстерегает опасность

Ледяной покров белорусских рек становится рыхлым и не выдерживает нагрузок. Во многих местах уже образуются полыньи и промоины.

Но большая часть водохранилищ, озер и прудов из-за отсутствия течения еще покрыты льдом. Пока не вызывает опасений и ситуация на Минском море. Толщина льда здесь – до 30-ти сантиметров. И по всей акватории водоема – немало любителей зимней рыбалки.

Похоже, что в приход весны верят только спасатели. Рыбаки же твердо намерены рыбачить до последних чисел марта. Тем временем, подледный лов с каждым днем становится все опаснее. С начала года в белорусских водоемах утонули 10 человек, шестеро из них – дети. И в основном это рыбаки и те, кто переходил реку по хрупкому льду.