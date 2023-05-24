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«Тебе 45 лет и ты живёшь с мамой». Когда ребёнок может сепарироваться от родителей?

24 мая 2023 14:17
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Сейчас стало популярным выражение «токсичные родители». К сожалению, родительское поведение, основанное на жестком контроле, подавлении и обесценивании, часто встречается в семьях. Сложные отношения между самыми близкими людьми порой провоцируют серьезные проблемы. Случается такое, что родители продолжают опекать своих уже совершеннолетних детей, нарушая все мыслимые границы. О том, какими бывают токсичные отношения и что с этим делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я вспомнила мем из интернета: «Что с тобой разговаривать? Тебе 45 лет и ты живешь с мамой». «Это мама живет со мной». В каком возрасте должна проходить эта самая сепарация, чтобы она прошла безболезненно? 

«Тебе 45 лет и ты живёшь с мамой». Когда ребёнок может сепарироваться от родителей?-1

Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:
Для этого существуют условия так называемые, когда я в соответствии с законодательством имею право поступать на работу – раз. 

«Тебе 45 лет и ты живёшь с мамой». Когда ребёнок может сепарироваться от родителей?-4

Елена Хиневич, психолог:
С 14-и, 16-и. 

Наталья Громова:
Да. 

Наталья Надольская:
Сепарация – это отделение, правильно? Отделение может быть физическим, а может быть ментальным. Физически можно от мамы отделиться, но ментально от мамы отделиться невозможно. Она будет приезжать и проверять, носочки как у тебя сложены, покушал ли ты, что у тебя в кастрюльке приготовлено. 

«Тебе 45 лет и ты живёшь с мамой». Когда ребёнок может сепарироваться от родителей?-7

Наталья Громова:
Сепарация – очень важный компонент, самостоятельность. То есть насколько, в чем я могу самостоятельно обходиться без родителей. 

Елена Хиневич:
Я хочу сказать про сроки сепарации как раз таки. Сепарация – ни в коем случае это не одномоментный процесс, она происходит на протяжении всей жизни. Это когда у нас постепенно расширяются границы, так и сепарация возникает постепенно, начиная уже с года. Когда ребенок начинает ходить самостоятельно, познавать окружающую среду, тогда мама должна безболезненно пускать его в этот мир, а не хватать на руки при каждой возможности или не пускать в те места, где опасно. 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что скажут родители? В каком возрасте уже можно отдалятся со своими детьми? 

«Тебе 45 лет и ты живёшь с мамой». Когда ребёнок может сепарироваться от родителей?-10

Евгения Кийко, держит детей в ежовых рукавицах:
Я абсолютно согласна с Еленой, что это долгий процесс, нельзя просто взять и отделиться, невозможно. Вы же сами сказали, что невозможно отделиться от родителей. Эта связь будет существовать, наверное, и в другом мире тоже. Поэтому это постепенно, то есть расширять границы ребенка и свои. В чем выражается любовь к своим детям? То есть один будет считать, что я люблю своего ребенка, он будет всегда со мной, я буду всегда рядом. Другая мама скажет: «Я люблю своего ребенка, его отпущу». Так вот, надо наверное эту границу проводить, то есть вовремя отпустить ребенка, дать ему пойти своим путем. 

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# Психология # общество # Наталья Надольская # Алеся Лакина # Фотофакт

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