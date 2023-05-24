«Тебе 45 лет и ты живёшь с мамой». Когда ребёнок может сепарироваться от родителей?

Сейчас стало популярным выражение «токсичные родители». К сожалению, родительское поведение, основанное на жестком контроле, подавлении и обесценивании, часто встречается в семьях. Сложные отношения между самыми близкими людьми порой провоцируют серьезные проблемы. Случается такое, что родители продолжают опекать своих уже совершеннолетних детей, нарушая все мыслимые границы. О том, какими бывают токсичные отношения и что с этим делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я вспомнила мем из интернета: «Что с тобой разговаривать? Тебе 45 лет и ты живешь с мамой». «Это мама живет со мной». В каком возрасте должна проходить эта самая сепарация, чтобы она прошла безболезненно?

Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:

Для этого существуют условия так называемые, когда я в соответствии с законодательством имею право поступать на работу – раз.

Елена Хиневич, психолог:

С 14-и, 16-и. Наталья Громова:

Да. Наталья Надольская:

Сепарация – это отделение, правильно? Отделение может быть физическим, а может быть ментальным. Физически можно от мамы отделиться, но ментально от мамы отделиться невозможно. Она будет приезжать и проверять, носочки как у тебя сложены, покушал ли ты, что у тебя в кастрюльке приготовлено.

Наталья Громова:

Сепарация – очень важный компонент, самостоятельность. То есть насколько, в чем я могу самостоятельно обходиться без родителей. Елена Хиневич:

Я хочу сказать про сроки сепарации как раз таки. Сепарация – ни в коем случае это не одномоментный процесс, она происходит на протяжении всей жизни. Это когда у нас постепенно расширяются границы, так и сепарация возникает постепенно, начиная уже с года. Когда ребенок начинает ходить самостоятельно, познавать окружающую среду, тогда мама должна безболезненно пускать его в этот мир, а не хватать на руки при каждой возможности или не пускать в те места, где опасно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что скажут родители? В каком возрасте уже можно отдалятся со своими детьми?