Театральная публика чествует народную артистку Беларуси Галину Орлову

В столичном Театре-студии киноактера в честь её 80-летия пройдет необычный вечер под названием «Любовь длиною в жизнь».

Зрители увидят также спектакль «Милый лжец», в котором Орлова играла вместе со своим знаменитым супругом Николаем Ерёменко-старшим. После его смерти была сделана новая редакция спектакля с участием заслуженного артиста Беларуси Александра Беспалого. А в афише появилась строчка: постановка посвящена памяти Николая Еременко-старшего.

С юбилеем народную артисту Беларуси Галину Орлову поздравил Глава государства Александр Лукашенко. "Благодаря выдающемуся таланту и актерскому мастерству Вы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Созданные Вами образы полюбились зрителям и вошли в золотой фонд белорусского искусства", - говорится в поздравлении. Президент пожелал артистке здоровья, долгих лет жизни, вдохновения, творческих успехов и благополучия.

