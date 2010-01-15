Теперь, если спецтехнике невозможно сделать своё чисто дело, сотрудники госавтоинспекции делают своё привычное дело – эвакуируют машины.

Машина предприятия «Беллифт» оказалась в центре аварийного треугольника

На улице Захарова водитель «Субару» не заметил впереди стоящую машину и нанёс удар сзади. Легковушку выбросило на встречную полосу, по которой и двигался автомобиль «Беллифта». Курьёзность ситуации в том, что в это время спецавтомобиль спешил на спасение застрявших между этажами людей.

Обошлось без жертв. Пострадали разве что заложники лифта, которым всё же пришлось эвакуироваться самостоятельно. Так что поездочка не задалась, равно как для пассажиров машины, так и злополучного лифта.

Эвакуатор в помощь коммунальщикам

Те, кто убирает снег, обратились за помощью к тем, кто убирает машины. Теперь, если спецтехнике невозможно сделать своё чисто дело, сотрудники госавтоинспекции делают своё привычное дело – эвакуируют машины, правда, не на штрафстоянку, а всего лишь на противоположную сторону дороги.

За день жертвой уборки становятся около четырех десятков автомобилей. Так что водителям, прежде чем бить тревогу, следует поискать пропажу в 500 метрах от места парковки.

Валерий Кривулец, инспектор ДПС УГАИ Первомайского РУВД Минска:

Если даже кто-то оставил на проезжей части машину, убедительная просьба — положить телефончик на панель, чтобы мы могли быстренько с водителем связаться. Он нам окажет помощь, и мы за это его наказывать не будем, и где-то лишний раз не будем перетаскивать его машину.

Новый год снимает маску

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Этот день в истории столицы

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Ровно 30 лет назад подвели итоги Всесоюзной переписи населения. В столице на тот момент проживало чуть больше 900 тысяч человек. К слову, по итогам переписи населения 2009 года в Минске на сегодняшний день уже в два раза больше жителей.

34 года исполняется сегодня Вилейско-Минской водной системе.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.