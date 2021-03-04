«Те крики, которые были, я их сейчас вспоминаю». Правоохранители рассказывают о самых резонансных преступлениях в Беларуси

Новости Беларуси. К профессиональному празднику правоохранителей телеканал ОНТ подготовил большую премьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документальный триллер о самых резонансных и ужасающих преступлениях последних лет. Такие подробности белорусских расследований впервые прозвучат с экрана. Документальный проект «Темная ночь» покажет то, что раньше было скрыто.

Съемочная группа ОНТ при содействии Министерства внутренних дел и Следственного комитета знакомилась с материалами дел, доступ к которым был ограничен. Авторы фильма несколько месяцев общались с сотрудниками уголовного розыска, участковыми, психологами. В ленте будут подняты темы распространения детской порнографии, рассказаны истории зверских убийств. То, что могло быть сценарием детективного сериала, но, к сожалению, стало жестокой правдой жизни.