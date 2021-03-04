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«Те крики, которые были, я их сейчас вспоминаю». Правоохранители рассказывают о самых резонансных преступлениях в Беларуси

04 марта 2021 14:51
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Новости Беларуси. К профессиональному празднику правоохранителей телеканал ОНТ подготовил большую премьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документальный триллер о самых резонансных и ужасающих преступлениях последних лет. Такие подробности белорусских расследований впервые прозвучат с экрана. Документальный проект «Темная ночь» покажет то, что раньше было скрыто.  

«Те крики, которые были, я их сейчас вспоминаю». Правоохранители рассказывают о самых резонансных преступлениях в Беларуси-1

Съемочная группа ОНТ при содействии Министерства внутренних дел и Следственного комитета знакомилась с материалами дел, доступ к которым был ограничен. Авторы фильма несколько месяцев общались с сотрудниками уголовного розыска, участковыми, психологами. В ленте будут подняты темы распространения детской порнографии, рассказаны истории зверских убийств. То, что могло быть сценарием детективного сериала, но, к сожалению, стало жестокой правдой жизни.  

Документальный фильм «Темная ночь» смотрите 4 марта в 19.10 на ОНТ.  

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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