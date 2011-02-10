Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 февраля увеличены на 5 долларов

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги установлены в Беларуси.

Как сообщили в Министерстве экономики, оплата за техническое обслуживанию жилых домов в месяц теперь — 309 рублей за квадратный метр. Тариф возрос менее чем на 4,5%. Цены на тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения остались прежними. А вот тариф на холодное водоснабжениея увеличился. Не изменилась оплата за вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов, а также пользование лифтами. Документом утверждены и цены для населения на природный и сжиженный газ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».