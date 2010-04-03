«Тараканы» будут блокировать канализацию в квартирах неплательщиков в Минске

Минские коммунальщики планируют закупить в Украине оборудование, которое блокирует канализацию в квартирах неплательщиков.

Многометровый зонд с видеокамерой и манипулятором под названиями «Спрут» и «Таракан» ставит заглушку на стоки канализации и блокирует работу унитаза. Такие системы на вооружении у украинских и российских коммунальнщиков.

Достучаться до злостных неплательщиков инженер Леонид Рачинский пытается с завидной регулярностью. Но расплата по долгам и поныне там.

Электрические и газовые диеты, нынче отмечают минские коммунальщики, уже не в моде. Для борьбы со злостными должниками готовят оружие помощнее. Блокировать канализацию провинившихся будут «Спруты» и «Тараканы».

Геннадий Мисуно, начальник производственного отдела Минского городского жилищного хозяйства:

Данная разработка позволяет отключить квартиру от коммунальных услуг, не заходя в квартиру. Чтобы внедрить эту систему, надо проработать проблемные вопросы и законность применения.

Разработка украинских умельцев — что-то вроде медицинского зонда. Правда, менее стерильна. Многометровый зонд проникает в трубу общего стояка канализации. Видеокамера позволяет быстро найти пункт назначения. Затем заглушка полностью перекрывает трубопровод, а главное, унитаз. Без этого удобства должники вытерпят недолго. Это новость заставила-таки отозваться голос за дверью и вызвала массу эмоций.

Таисия Константиновна хоть и устала от проблемных соседей, но ноу-хау не одобрила. Ведь в общественный туалет может превратится ее квартира.

Необходимо порядка 20 минут, чтобы установить заглушку в одной квартире. Однако здесь нельзя не подумать о санитарных последствиях данного метода. Хорошо, если должники побегут сразу платить.

Слесарь Вадим уже готов выпустить на охоту злостного зверя в трубы самых злостных неплательщиков. Но сам боится оказаться в плену этой самой трубы.

Вадим Мукосей, слесарь ЖЭСа № 27 Минска:

Вообще, это рентабельно. Но неплательщики могут же сливать нечистоты в ведра и выносить в мусоропроводы.

В планах минских коммунальщиков покупка только одного комплекта. Но и один прибор может отключить в день до пятидесяти квартир.

Ольга Баранчик, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:В В соответствии с законодательством Республики беларусь, данные меры могут применяться, поскольку в 2008 году принят закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Если потребитель без уважительной причины не оплачивает услуги, которые входят в пакет основных, то оказание данной услуги может быть приостановлено.

Чтобы избавиться от коммунального «таракана», придется не только вернуть долг, но и купить противоядие — заплатить 30 тысяч, чтобы «таракана» вытравили из трубы.

Анастасия Корниенко, Александр Миранович, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.