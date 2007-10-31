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Танки мешают жить жителям столичного района Озерище

31 октября 2007 19:24
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Раз в месяц тяжелая техника буквально парализует жизнь в населенном пункте.

Вереница танков и военизированные кордоны. Такую картину ежемесячно наблюдают жители столичного района Озерище. Тяжелая техника  буквально парализует в эти часы жизнь в населенном пункте. Вот уже 10 лет как деревня Озерище в составе Минска. Правда городская черта очень странным образом пересекла населенный пункт: ровно пополам. 

Эта железная дорога разделила жителей на два противоположных полюса. Одни живут в благоустроенных домах, у других ни канализации, ни водопровода.  Вдобавок, еще и танки раз в месяц наведываются.

Напомнить о проблеме Татьяна Сушо, жительница столичного района Озерище, решила сегодня.  Слышала, что по средам нынче граждан обязаны принимать все городские службы.   В отделе писем и приема граждан Мингорисполкома  женщину выслушали и жалобу зарегистрировали. Среда, отныне, самый демократический день недели.  Если ваши проблемы и не решат за 12 часов, то выслушают обязательно. К тому же, согласно новому указу главы государства пожаловаться вы сможете на самом высоком  уровне.

Обратиться с жалобой, отныне, смогут  юридические лица, индивидуальные предприниматели и организации. Одним словом, все кто считает "своим долгом сообщить". Острая необходимость в этом появилась сегодня и у журналистов. Достучаться до многих руководителей ведомств уже сложнее, чем до небес.  

Список "недоступных" министерств и ведомств знаком всем СМИ.  У этих организаций свои коды доступа, известные единицам.  Корреспондентам известны лишь телефоны  горячей линии по обращению граждан. С 15 января -  дня когда указ о дополнительных мерах по работе с гражданами вступит в силу-- возможность сообщить свою информацию появится и у них. 

# общество

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