Танки и солдаты НАТО. Польские власти наращивают военную силу на границе с Беларусью

Власти Польши продолжают наращивать военную силу на границе с Беларусью. Уже существующий контингент дополнили не менее 30 американских самоходных артиллерийских установок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вооружение увеличило и так широкое иностранное присутствие у рубежей нашей страны. Там сейчас десятки современных танков, броневиков и нескольких тысяч военнослужащих НАТО. Эти артиллерийские установки были доставлены несколькими железнодорожными составами с территории Германии. По оценке военных специалистов, с учетом дальности стрельбы этих пушек Беларусь оказывается в зоне удара американских военных. США пока никак не комментирует переброску своего вооружения и военной техники к границам нашей страны.