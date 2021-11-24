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Танки и солдаты НАТО. Польские власти наращивают военную силу на границе с Беларусью

24 ноября 2021 19:57
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Власти Польши продолжают наращивать военную силу на границе с Беларусью. Уже существующий контингент дополнили не менее 30 американских самоходных артиллерийских установок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Танки и солдаты НАТО. Польские власти наращивают военную силу на границе с Беларусью-1

Это вооружение увеличило и так широкое иностранное присутствие у рубежей нашей страны. Там сейчас десятки современных танков, броневиков и нескольких тысяч военнослужащих НАТО. Эти артиллерийские установки были доставлены несколькими железнодорожными составами с территории Германии. По оценке военных специалистов, с учетом дальности стрельбы этих пушек Беларусь оказывается в зоне удара американских военных. США пока никак не комментирует переброску своего вооружения и военной техники к границам нашей страны.  

# Беларусь-Польша # общество # Фотофакт

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