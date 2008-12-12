Танк БТ-17 появился в историко-культурном комплексе "Линия Сталина"

На постамент боевая машина приехала своим ходом, несмотря на почтенный возраст -73 года. Уникальность танка в его скоростных возможностях. 72 км/ч – не предел. Участвуя в первом контрударе советских войск в июле 41-го, тяжеловес лихо штурмовал реки и овраги. 11 метров водной глади мог просто перелететь без трудностей. Интересен тот факт, что губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пытался заполучить этот танк в свою коллекцию. Но сегодня, после продолжительной реставрации, боевая машина заняла достойное место на «Линии Сталина»