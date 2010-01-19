Танец с зайцем обошелся шведу в три года тюрьмы

Суд шведского города Хальмстад приговорил к трем годам тюремного заключения мужчину, выдававшего себя за инвалида.

Обман раскрылся после того, как в руки представителей властей попала видеозапись, на которой мужчина танцевал с наряженным кроликом аниматором в местном парке развлечений.

33-летний мужчина на протяжении многих лет делал вид, что прикован к инвалидному креслу. Он получал от правительства социальные выплаты. Из бюджета оплачивалось и время тех людей, которые якобы помогали мошеннику в повседневной жизни.

С ноября 2005 года по февраль 2009 года швед получил примерно 400 тысяч долларов. Члены его семьи выступали в качестве помощников: они получали деньги за то, что помогали мошеннику переворачиваться в кровати и есть. Как выяснилось, все они были вовлечены в преступную схему. Родственников мужчины приговорили к условным срокам.

В июне 2007 года полиция обыскала дом мужчины. В ходе обыска были найдены фотографии отдыха мошенника с семьей и видеозапись, на которой он танцевал.

Похожий случай произошел летом 2009 года, когда власти Великобритании лишили социальных выплат инвалида, который принимал участие в конкурсе талантов. Увидев танец с акробатическими элементами, который пожилой британец исполнил в телевизионном эфире, чиновники поняли, что он способен передвигаться самостоятельно. Привлекать пенсионера к ответственности представители властей не стали, пишет lenta.ru.