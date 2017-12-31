Танец хака, фейерверк на пляже, спуск с вулкана: как в мире провожают старый год и встречают 2018 год
Новости мира. Новый 2018 уже начал свое праздничное шествие по планете. Первыми его встретили жители небольшого острова Рождества в Океании. Там уже утро 1 января, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Спустя час к ним присоединились жители Новой Зеландии и полярники в Антарктиде. По ту сторону торжества так же Австралия, Япония и Корея. Уже подняли бокалы с шампанским в российской Камчатке и на Дальнем востоке.
Постоянно поглядывая на часы мы, как никогда, пытаемся успеть в предпраздничной суете закончить дела, а еще улыбнуться или вздохнуть, прощаясь с уходящим 2017 годом. Но пока мы перебираем в памяти уходящие минуты, где-то уже смело шагнули в следующий 2018 год, а кто-то готовится шагнуть, чтобы весь 2018 делать что-то новое, достигать новых целей и бить старые рекорды.
Например, новогодний фейерверк на пляже Копакабана вот уже который раз подряд собирается собрать рекордные три-четыре миллиона зрителей. И ведь соберет!
Да и те, кто в эти минуты уже увидел то самое завтра, могут смело сказать – есть рекорд. В 2017 году жители Новой Зеландии удивили мир самым массовым исполнением народного танца – жизнерадостным и комичным хака.
Еще до Новой Зеландии первый робкий рассвет 2018 года уже встретили жители неспешного островного рая Кирибати. Ведь именно через это затерявшееся между небом и океаном государство проходит линия перемены дат.
Через временную черту в будущее уже удалось переступить и жителям Австралии. Новый год здесь встретили традиционным масштабным фейерверком. И Зеленому континенту тоже есть чем гордиться: здесь появилось самое большое в мире энергохранилище.
Встретили Новый год уже и в северных регионах России. Под бой курантов загадали свои заветные желания жители Камчатки, Чукотки. И отвечая на вечный вопрос, кто же быстрее лыжник или сноубордист, жители Камчатки решили не спорить, а установить мировой рекорд по спуску с вулкана.
А в Европе полным ходом идут последние приготовления. Во Франции главные празднества развернуться у Эйфелевой башни, на Елисейских полях и рядом с Триумфальной аркой. Улицы Германии уже заполонили всевозможные ярмарки и базары, где можно попробовать горячий глинтвейн, сладости и традиционные немецкие колбаски. В Лондоне же основные празднества развернуться на Трафальгарской площади и на набережной Темзы.
Готовятся к встрече Нового года и на Таймс-Сквер. Площади, где тысячи людей, как богатых, так и бедных, на какое-то время станут равными – многотысячным хором они будут отсчитывать последние секунды уходящего 2017 года. А рекорд на сей раз установила природа, на регион обрушились сильнейшие за почти полвека снегопады.
До Нового года остается всего несколько часов и, конечно, каждый из нас провожая уходящий 2017 год, вспомнит свои может и не такие грандиозные, но все же личные рекорды.