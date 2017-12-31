Танец хака, фейерверк на пляже, спуск с вулкана: как в мире провожают старый год и встречают 2018 год

Новости мира. Новый 2018 уже начал свое праздничное шествие по планете. Первыми его встретили жители небольшого острова Рождества в Океании. Там уже утро 1 января, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Спустя час к ним присоединились жители Новой Зеландии и полярники в Антарктиде. По ту сторону торжества так же Австралия, Япония и Корея. Уже подняли бокалы с шампанским в российской Камчатке и на Дальнем востоке.

Постоянно поглядывая на часы мы, как никогда, пытаемся успеть в предпраздничной суете закончить дела, а еще улыбнуться или вздохнуть, прощаясь с уходящим 2017 годом. Но пока мы перебираем в памяти уходящие минуты, где-то уже смело шагнули в следующий 2018 год, а кто-то готовится шагнуть, чтобы весь 2018 делать что-то новое, достигать новых целей и бить старые рекорды.

Например, новогодний фейерверк на пляже Копакабана вот уже который раз подряд собирается собрать рекордные три-четыре миллиона зрителей. И ведь соберет!

Да и те, кто в эти минуты уже увидел то самое завтра, могут смело сказать – есть рекорд. В 2017 году жители Новой Зеландии удивили мир самым массовым исполнением народного танца – жизнерадостным и комичным хака.

Еще до Новой Зеландии первый робкий рассвет 2018 года уже встретили жители неспешного островного рая Кирибати. Ведь именно через это затерявшееся между небом и океаном государство проходит линия перемены дат.

Через временную черту в будущее уже удалось переступить и жителям Австралии. Новый год здесь встретили традиционным масштабным фейерверком. И Зеленому континенту тоже есть чем гордиться: здесь появилось самое большое в мире энергохранилище. Встретили Новый год уже и в северных регионах России. Под бой курантов загадали свои заветные желания жители Камчатки, Чукотки. И отвечая на вечный вопрос, кто же быстрее лыжник или сноубордист, жители Камчатки решили не спорить, а установить мировой рекорд по спуску с вулкана.

А в Европе полным ходом идут последние приготовления. Во Франции главные празднества развернуться у Эйфелевой башни, на Елисейских полях и рядом с Триумфальной аркой. Улицы Германии уже заполонили всевозможные ярмарки и базары, где можно попробовать горячий глинтвейн, сладости и традиционные немецкие колбаски. В Лондоне же основные празднества развернуться на Трафальгарской площади и на набережной Темзы.

Готовятся к встрече Нового года и на Таймс-Сквер. Площади, где тысячи людей, как богатых, так и бедных, на какое-то время станут равными – многотысячным хором они будут отсчитывать последние секунды уходящего 2017 года. А рекорд на сей раз установила природа, на регион обрушились сильнейшие за почти полвека снегопады.